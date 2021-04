Classement WTA : Barty augmente son avance, Ferro redevient n°1 française

Ferro redevient n°1 française

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 26 avril 2021

Fiona Ferro (FRA) 1 560 (+8)

Caroline Garcia (FRA) 1 530 (+1)

Kristina Mladenovic (FRA) 1 525

Alizé Cornet (FRA) 1 335 (-1)

Semaine parfaite pour Ashleigh Barty ! La joueuse australienne de 25 ans a remporté le très relevé tournoi de Stuttgart, et a ainsi conforté son avance en tête du classement WTA. Barty compte 370 points de plus que la semaine passée, alors que sa rivale Naomi Osaka, absente en Allemagne, en a perdu 185. L'écart se creuse donc entre les deux joueuses, et il est désormais de 1855 en faveur de l'Australienne. De quoi lui permettre de voir venir, d'autant qu'elle est, jusqu'à maintenant, plus forte que la Japonaise sur terre battue. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Simona Halep, demi-finaliste à Stuttgart, mais qui compte encore 750 points de retard sur Osaka. La suite du classement ne change pas, jusqu'à la 10eme place, désormais occupée par Kiki Bertens, qui n'a pas gagné un match sur le circuit WTA cette saison, mais qui profite de la chute de deux places de Petra Kvitova (12eme).Côté français, Fiona Ferro retrouve la place de n°1 tricolore, grâce à son quart de finale à Istanbul, où elle a dû abandonner en raison d'une blessure aux abdominaux. La joueuse de 24 ans gagne huit places, pour se retrouver 48eme. Caroline Garcia (53eme), Kristina Mladenovic (55eme) et Alizé Cornet (60eme) ne sont pas loin et le classement pourrait donc évoluer dans les prochaines semaines en cas de belle performance de l'une ou l'autre. A part Garcia, touchée au pied et au genou, on devrait retrouver les trois autres Françaises du côté de Madrid, à partir de jeudi.Naomi Osaka (JAP) 7 800Simona Halep (ROU) 7 050Sofia Kenin (USA) 5 915Elina Svitolina (UKR) 5 835Bianca Andreescu (CAN) 5 265Aryna Sabalenka (BIE) 5 205Serena Williams (USA) 4 850Karolina Pliskova (RTC) 4 660Kiki Bertens (PBS) 4 405