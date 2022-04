Classement WTA : Badosa nouvelle dauphine de Swiatek

Les Françaises stagnent ou baissent

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 25 avril 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 315

Caroline Garcia (FRA) 915 (-2)

Clara Burel (FRA) 778 (-2)



Océane Dodin (FRA) 708



Diane Parry (FRA) 679



Kristina Mladenovic (FRA) 658 (-1)

Du changement sur le podium du classement WTA ! Paula Badosa est en effet la nouvelle n°2 mondiale depuis ce lundi, grâce à sa demi-finale à Stuttgart qui lui permet de passer pour deux petits points devant Barbora Krejcikova, blessée au coude et absente des courts depuis le mois de février. A 24 ans, l'Espagnole décroche le meilleur classement de sa carrière, grâce à ses bons résultats des six derniers mois (victoire à Indian Wells en 2021 et demi-finale en 2022, victoire à Sydney en début d'année, quart de finale à Miami et Charleston...).La Polonaise de 20 ans est dans la forme de sa vie, et vient de remporter son quatrième tournoi de suite, à Stuttgart, ce qui lui permet de caracoler en tête.Même si elle va désormais avoir de gros points à défendre (huitième de finale à Madrid, victoire à Rome, quart de finale à Roland-Garros l'an passé), son avance semble assez confortable pour qu'elle reste la reine de la WTA jusqu'à la fin de la saison sur terre battue, voire plus.Cela ne sera pas le cas non plus lundi prochain, puisque le tournoi de Madrid débutera ce jeudi et durera jusqu'au 7 mai. Côté français, les six joueuses du Top 100 étaient très peu à jouer cette semaine, et le classement n'évolue presque pas. Caroline Garcia, Clara Burel et Kristina Mladenovic ont toutefois perdu une ou deux places.Paula Badosa (ESP) 5 045 (+1)Barbora Krejcikova (RTC) 5 043 (-1)Aryna Sabalenka (BIE) 4 711Maria Sakkari (GRE) 4 651Anett Kontaveit (EST) 4 511Karolina Pliskova (RTC) 4 207Danielle Collins (USA) 3 151Garbiñe Muguruza (ESP) 3 070Ons Jabeur (TUN) 3 015