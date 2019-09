Classement WTA: Andreescu dans le Top 5 mondial

Lauréate samedi de l'US Open, Bianca Andreescu (19 ans) se hisse ce lundi à la cinquième place du classement WTA, en effectuant un bond de 10 rangs.

Le Top 10 est d'ailleurs bouleversé. La chute de Naomi Osaka (4e, -3 places) profite à Ashleigh Barty, qui reprend la place de n°1 mondiale, devant Karolina Pliskova (2e) et Elina Svitolina (3e). Finaliste à New York, comme l'an passé, Serena Williams perd une place et se retrouve 9e.

La première Française est toujours Caroline Garcia, désormais 31e (-4 places).