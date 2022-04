Classement : Muguruza reprend la 9eme place à Jabeur

Cornet toujours n°1 française

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 18 avril 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 315

Caroline Garcia (FRA) 915

Clara Burel (FRA) 778 (-6)



Océane Dodin (FRA) 708 (+1)



Diane Parry (FRA) 679 (+2)



Kristina Mladenovic (FRA) 659 (+2)

En attendant le gros tournoi sur terre battue de Stuttgart, qui débute ce lundi, les cadors du tennis féminin mondial étaient pour la plupart au repos, mais Iga Swiatek était quant à elle en équipe nationale la semaine passée, pour la phase qualificative de la Billie Jean Cup. La n°1 mondiale a d'ailleurs remporté ses deux simples face à la Roumanie, en ne perdant qu'un seul jeu. Le classement WTA a donc très peu évolué ce lundi par rapport à lundi dernier, et la Polonaise conserve évidemment sa place, avec 1736 points d'avance sur Barbora Krejcikova, qui ne sera pas à Stuttgart cette semaine, contrairement à Swiatek, qui n'aura aucun point à défendre et pourra donc creuser l'écart.Un seul changement est à signaler dans le Top 35 du classement : Garbine Muguruza profite de la perte des points d'Ons Jabeur, finaliste l'an passé au WTA250 de Charleston, pour lui reprendre la neuvième place, pour 55 points. Mais la Tunisienne pourrait repasser devant l'Espagnole lundi prochain, puisqu'elle jouera à Stuttgart, au contraire de Muguruza.Côté français, la semaine a été marquée par l'élimination en Billie Jean King Cup par l'Italie, mais rien ne change, ou presque, au classement. Alizé Cornet est toujours la meilleure tricolore et se classe 34eme, devant Caroline Garcia (69eme) et Clara Burel (82eme).Barbora Krejcikova (RTC) 4 975Paula Badosa (ESP) 4 885Aryna Sabalenka (BIE) 4 711Maria Sakkari (GRE) 4 705Anett Kontaveit (EST) 4 511Karolina Pliskova (RTC) 4 252Danielle Collins (USA) 3 151Garbiñe Muguruza (ESP) 3 070Ons Jabeur (TUN) 3 015