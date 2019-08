Pourtant, on y croyait fort. A la suite de son abandon aux larmes dimanche à Toronto, après les quatre premiers jeux de la finale contre Bianca Andreescu, Serena Williams avait rassuré son monde: "J’ai déjà souvent eu ça par le passé. J’ai des spasmes dingues pendant un ou deux jours, et ça part. C’est ça, le plus frustrant. Dans cette première phase, c’est incroyablement douloureux, au point que je ne puisse plus sortir de mon lit. Mais si c’est ce que j’ai habituellement, ça ira. Je dois juste attendre et voir." Elle a attendu, elle a vu: c’est un forfait à la dernière minute pour Cincinnati, juste avant son match prévu mardi en "night session" face à Zarina Diyas.

Elle s’était encore entraînée dans la journée de mardi et semblait à peu près dans le coup. Mais on n’avait pas forcément remarqué, non plus, lors des 19 minutes de jeu contre Andreescu… Dimanche, elle rappelait que ces coups de poignard avaient démarré la veille, pendant la demi-finale contre Marie Bouzkova: "Puis ça a empiré. J’ai eu des spasmes dans tout le dos, je ne pouvais pas dormir et je ne pouvais pas vraiment bouger. J’ai juste essayé, mais comment voulez-vous jouer dans ces conditions ? Je connais mon corps. J’ai disputé des matches en étant fortement blessée, mais là, c’est juste différent. C’est difficile de servir. J’ai besoin du haut du corps. En bas, ça allait, mais là je ne peux juste rien faire avec le haut. Je savais que je ne pouvais pas continuer."

"Je suis si triste. J'ai tout essayé, j'y croyais toujours"

Mardi soir, après cette décision de ne pas jouer dans l’Ohio, l’Américaine aux 23 titres du Grand Chelem s’est à nouveau expliquée sur le site de la WTA: "Je suis si triste, c’est vraiment un des tournois que j’aime le plus jouer. Je suis arrivée dimanche, j’ai tout essayé pour être prête à jouer, j’y croyais toujours après cet entraînement mardi matin. Mais malheureusement, ce n’est toujours pas bon pour mon dos, je sais que je ne dois pas aller sur le court. Je remercie vraiment le directeur du tournoi et la WTA de m’avoir donné toutes les chances de jouer."

En effet, on ne pouvait pas aller plus loin pour Serena Williams, dernière joueuse à ne pas avoir encore disputé son premier tour dans l’Ohio. Elle remercie finalement tous les fans et parle simplement de Cincinnati, pas de l’US Open. Car ça fait donc trois jours que cette vive douleur est présente, et on est forcément en droit de commencer à être inquiets pour la finaliste sortante à Flushing Meadows. Sans se transformer en médecin de quartier, juste en suivant les propos et le timing évoqués par la championne elle-même.



