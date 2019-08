Cincinnati: Keys sort Venus Williams

Après être sortie victorieuse d'un combat intense au tour précédent face à Simona Halep, Madison Keys a confirmé ses excellentes dispositions en venant assez aisément à bout de sa compatriote Venus Williams (6-2, 6-3), dans la nuit de vendredi à samedi, à Cincinnati, pour le compte des quarts de finale.

Qualifiée pour le dernier carré, l’Américaine affrontera Sofia Kenin, qui a bénéficié de l'abandon de Naomi Osaka.

