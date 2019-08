Cincinnati: Barty victime d'une épatante Kuznetsova

Alors qu'elle était à une victoire d'un retour à la place de n°1 mondiale, Ashleigh Barty a été dominée par Svetlana Kuznetova (6-2, 6-4) ce samedi en demi-finale du tournoi de Cincinnati.

La Russe de 34 ans, 153e mondiale, est en pleine résurrection. C'est la première fois de sa carrière, elle qui a été n°2 mondiale et remporté deux tournois du Grand Chelem, que Kuznetsova bat trois Top 10 dans un même tournoi, puisqu'elle avait dominé Sloane Stephens et Karolina Pliskova avant ce succès sur Barty.

En finale, elle affrontera Sofia Kenin ou Madison Keys.

