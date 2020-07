Challenge Elite FFT/Mladenovic : « On s’accroche et ça tourne dans le bon sens »

La semaine avait mal commencé pour Kristina Mladenovic au Challenge Elite FFT de Nice, avec une défaite en phase de poules contre Clara Burel, n°1 mondiale chez les juniors en 2018. Mais cela va beaucoup mieux pour la n°42 mondiale. Elle s’est en effet qualifiée pour la finale, en battant ce vendredi Jessika Ponchet (223eme) : 6-1, 6-1 en 1h32, grâce notamment à six breaks. Mladenovic disputera donc un cinquième match ce samedi, pour son plus grand bonheur : « Les sensations étaient meilleures aujourd’hui, a-t-elle confié à la Fédération française de tennis. C’est ce qui arrive souvent quand on enchaîne des jours difficiles où on est dans le dur, mais on s’accroche et ça tourne dans le bon sens. Hier (victoire 11-9 au super tie-break contre Pauline Parmentier, ndlr), je me suis donné la chance de revenir sur le court aujourd’hui. C’était mieux, c’était un match beaucoup plus complet de ma part, j’ai bien retourné. Il y a eu pas mal de jeux serrés mais j’ai su saisir chacune des occasions. »

Ferro : "J’ai hâte d’être à demain"

En finale, la Nordiste sera opposée à Fiona Ferro (n°53), qui s’est défaite de Myrtille Georges (282eme) sur le score de 6-4, 6-4 en 1h29. Malgré quatre breaks concédés, Ferro a réussi à avoir le dernier mot. « J’étais très tendue aujourd’hui, je ne sais pas vraiment pourquoi. A aucun moment dans le match j’ai réussi à me relâcher, reconnait-elle. Les conditions étaient un peu plus dures aussi, c’était un peu plus venteux. Mais je suis contente de m’en être sortie. En finale, j’espère qu’on va faire un bon match. Ça fait un match de plus, cinq matchs cette semaine. C’était vraiment mon objectif au début de la semaine. J’ai hâte d’être à demain. » Sur le circuit WTA, « Kiki » mène 2-1 dans les confrontations avec sa compatriote, après l’avoir battue à Rome et à Roland-Garros en 2019, avant de perdre à l’US Open la même année.