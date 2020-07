Challenge Elite FFT - Villeneuve-Loubet : La dernière étape disputée avec Adrian Mannarino

Les joueuses et les joueurs qui participeront à l'ultime étape du #ChallengeEliteFFT (20-25 juillet) sont connus !

TENNIS - CHALLENGE ELITE FFT / VILLENEUVE-LOUBET

Adrian Mannarino s’invite à la fête. Après Nice, qui a vu Gilles Simon et Fiona Ferro s’imposer, puis Cannes, dont les tournois ont démarré ce lundi, Villeneuve-Loubet sera le centre d’attraction du tennis français du 20 au 25 juillet prochains. En effet, le Tennis Club de la Vanade va accueillir la troisième et dernière étape du Challenge Elite FFT, qui offre à la fine fleur du tennis tricolore l’occasion de répéter ses gammes avant la relance des circuits ATP et WTA au début du mois d’août. Une dernière manche qui verra donc Adrian Mannarino rejoindre Gilles Simon, Nicolas Mahut ou encore Pierre-Hugues Herbert parmi les 24 joueurs engagés. Le tableau féminin pourra compter sur Kristina Mladenovix, Alizé Cornet ainsi que sur Pauline Parmentier. Comme lors des deux premières étapes, les joueurs seront répartis en huit poules de trois joueurs dont le premier se qualifiera pour les quarts de finale. Le tableau féminin sera composé de quatre poules de trois joueuses dont les deux premières verront les quarts de finale.Du 20 au 25 juillet 2020Adrian Mannarino (38eme mondial), Gilles Simon (54), Pierre-Hugues Herbert (71eme), Corentin Moutet (75eme), Grégoire Barrère (95eme), Antoine Hoang (136eme), Enzo Couacaud (179eme), Maxime Janvier (191eme), Quentin Halys (194eme), Constant Lestienne (210eme), Nicolas Mahut (213eme), Benjamin Bonzi (218eme), Hugo Gaston (228eme), Hugo Grenier (243eme), Alexandre Muller (247eme), Mathias Bourgue (255eme), Geoffrey Blancaneaux (267eme), Baptiste Crepatte (340eme), Maxime Hamou (350eme), Rayanne Roumane (359eme), Dan Added (379eme), Harold Mayot (454eme), Valentin Royer (672eme), Arthur Cazeaux (959eme)Kristina Mladenovic (42eme mondiale), Fiona Ferro (53eme), Alizé Cornet (59eme), Pauline Parmentier (154eme), Chloé Paquet (174eme), Jessika Ponchet (225eme), Harmony Tan (248eme), Tessah Andrianjafitrimo (257eme), Amandine Hesse (269eme), Diane Parry (289eme), Clara Burel (506eme), Elsa Jacquemot (661eme)