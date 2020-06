Challenge Elite FFT : Simon, Herbert, Mladenovic et Cornet à Nice

A l’instar de ce qui s’est fait en Grande-Bretagne, en Italie ou encore au Portugal, la France a décidé d’organiser des tournois avec seulement des joueurs et joueuses du pays, afin de meubler la pause des circuits ATP et WTA jusqu’en août pour cause de pandémie de coronavirus. Ainsi, la semaine prochaine (du 6 au 11 juillet) se déroulera un tournoi à Nice, puis ce sera à Cannes du 13 au 18 juillet et à Villeneuve-Loubet du 20 au 25 juillet. Des tournois qui se dérouleront sur dur, afin que les joueurs préparent au mieux l’US Open, qui débutera dans deux mois. Ce lundi, la FFT a dévoilé la liste des 12 joueuses et des 24 joueurs qui participeront au tournoi de Nice, sachant que pour être éligible, il faut être en mesure de participer à des tournois du Grand Chelem ou à leurs qualifications.

Simon et Mladenovic, les mieux classés

Ainsi, le tournoi masculin accueillera Gilles Simon (54eme mondial), Pierre-Hugues Herbert (71eme), Grégoire Barrère (95eme), Antoine Hoang (136eme), Arthur Rinderknech (161eme), Enzo Couacaud (179eme), Maxime Janvier (191eme), Quentin Halys (194eme), Elliot Benchetrit (208eme), Constant Lestienne (210eme), Nicolas Mahut (213eme), Hugo Gaston (228eme), Hugo Grenier (243eme), Alexandre Muller (247eme), Mathias Bourgue (255eme), Geoffrey Blancaneaux (267eme), Manuel Guinard (302eme), Corentin Denolly (327eme), Baptiste Crepatte (340eme) et Maxime Hamou (350eme), alors que Harold Mayot (454eme), Antoine Cornut Chauvin (505eme), Kyrian Jacquet (537eme) et Arthur Cazeaux (959eme) ont obtenu des wild-cards. Le tournoi féminin accueillera de son côté Kristina Mladenovic (42eme mondiale), Fiona Ferro (53eme), Alizé Cornet (59eme), Pauline Parmentier (154eme), Chloé Paquet (174eme), Jessika Ponchet (225eme), Harmony Tan (248eme), Tessah Andrianjafitrimo (257eme), Amandine Hesse (269eme) et Myrtille Georges (283eme), alors que les deux dernières numéro 1 mondiales juniors Dianne Parry (289eme) et Clara Burel (506eme) ont reçu des wild-cards. Le tournoi débutera par une phase de poules (de lundi à mercredi à partir de 10h), composée de trois joueuses ou joueurs, qualificative pour les quarts de finale (jeudi à 13h), puis les demi-finales auront lieu vendredi à 13h et la finale samedi à 14h. Les matchs se dérouleront au meilleur des trois sets avec un super tie-break dans la troisième manche.