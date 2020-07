Challenge Elite FFT : Le doublé Nice-Cannes pour Ferro !

Dixième victoire d'affilée pour Fiona Ferro ! Déjà victorieuse du Challenge Elite FFT de Nice la semaine passée, la joueuse française de 23 ans a remporté celui de Cannes ce samedi, en battant la même adversaire en finale, Kristina Mladenovic, contre qui elle avait pourtant perdu deux fois sur trois sur le circuit WTA par le passé. Moins bien classée (53eme contre 42eme), Ferro s'est, comme samedi dernier, imposée au super tie-break : 6-1, 3-6, 10-5 en 1h18. Grâce à deux breaks à 2-1 et 4-1 et deux balles de break sauvées à 5-1, Ferro a aisément remporté la première manche. La deuxième a été plus riche en rebondissements, avec cinq breaks d'affilée entre 1-0 et 4-2 pour Mladenovic, qui a fini par avoir le dernier mot (6-3).

Mladenovic perd six points de suite

Cette finale s'est donc jouée au super tie-break, comme le veut le règlement de ce Challenge Elite FFT en cas d'égalité à un set partout. Dans cet exercice où elle s'était inclinée 10-7 la semaine dernière, Mladenovic a parfaitement tenu au début, menant 5-4, avant de s'écrouler complètement et perdre les six prochains points (dont quatre sur son service), et donc le match. La semaine prochaine, les deux joueuses seront présentes à Villeneuve-Loubet, toujours sur la Côte d'Azur, pour la dernière étape de ce Challenge FFT avant la reprise du circuit WTA (le 3 août). Pour une troisième finale ,



TENNIS - CHALLENGE ELITE FFT / CANNES

Du 13 au 18 juillet 2020



FINALE

Fiona Ferro bat Kristina Mladenovic : 6-1, 3-6, 10-5



DEMI-FINALES

Kristina Mladenovic bat Alizé Cornet : 6-2, 6-4

Fiona Ferro bat Harmony Tan : 6-2, 6-1



QUARTS DE FINALE

Kristina Mladenovic bat Pauline Parmentier : 6-2, 2-6, 10-3

Harmony Tan bat Chloé Paquet : 7-5, 6-1

Fiona Ferro bat Diane Parry : 7-5, 4-6, 10-4

Alizé Cornet bat Myrtille Georges : 6-4, 7-5



PHASE DE POULES (les deux premières de chaque poule se qualifient pour les quarts)



Poule A

1- Chloé Paquet 2 victoires, 0 défaite, 4 sets remportés, 0 set concédé >>> QUALIFIE

2- Kristina Mladenovic 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 2 sets concédés >>> QUALIFIE

3- Clara Burel 0 victoire, 2 défaite, 0 set remporté, 4 sets concédés



Chloé Paquet bat Clara Burel : 6-2, 7-5

Kristina Mladenovic bat Clara Burel : 7-6 (4), 7-5

Chloé Paquet bat Kristina Mladenovic : 6-4, 6-4



Poule B

1- Fiona Ferro 2 victoires, 0 défaite, 4 sets remportés, 0 set concédé >>> QUALIFIEE

2- Myrtille Georges 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 2 sets concédés >>> QUALIFIEE

3- Tessah Andrianjafitrimo 0 victoire, 2 défaites, 0 set remporté, 4 sets concédés



Myrtille Georges bat Tessah Andrianjafitrimo : 6-4, 6-1

Fiona Ferro bat Tessah Andrianjafitrimo : 6-2, 6-3

Fiona Ferro bat Myrtille Georges : 6-0, 6-2



Poule C

1- Alizé Cornet 1 victoire, 1 défaite, 3 sets remportés, 2 sets concédés >>> QUALIFIEE

2- Diane Parry 1 victoire, 1 défaite, 3 sets remportés, 3 sets concédés >>> QUALIFIEE

3- Jessika Ponchet 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 3 sets concédés



Jessika Ponchet bat Diane Parry : 6-3, 2-6, 16-14

Alizé Cornet bat Jessika Ponchet : 6-4, 6-2

Diane Parry bat Alizé Cornet : 6-7 (8), 7-6 (2), 10-8



Poule D

1- Pauline Parmentier 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 2 sets concédés >>> QUALIFIEE

2- Harmony Tan 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 2 sets concédés >>> QUALIFIEE

3- Amandine Hesse 1 victoire, 1 défaite, 2 sets remportés, 2 sets concédés



Amandine Hesse bat Pauline Parmentier : 7-5, 7-5

Pauline Parmentier bat Harmony Tan : 6-4, 6-1

Harmony Tan bat Amandine Hesse : 6-1, 6-3