Challenge Elite FFT : Du beau monde à Cannes !

Alors que le premier tournoi Challenge Elite FFT de Nice bat actuellement son plein, on connait désormais la liste des 24 joueurs et 12 joueuses qui participeront à celui de Cannes la semaine prochaine (la troisième étape se déroulera à Villeneuve-Loubet la semaine suivante). Si du côté des femmes, ce sont exactement les mêmes joueuses qui s'affronteront, avec Kristina Mladenovic en chef de file, sept joueurs feront en revanche leurs débuts sur cette tournée estivale créée par la FFT pour compenser la pause des circuits ATP et WTA jusqu'en août. Parmi eux, on retrouvera notamment Benoit Paire, qui dispute actuellement l'Ultimate Tennis Showdown non loin de là, à Sophia-Antipolis.



CHALLENGE ELITE FFT DE CANNES

Du 13 au 18 juillet 2020



Hommes : Benoit Paire (22eme mondial), Ugo Humbert (42eme), Gilles Simon (54eme), Corentin Moutet (75eme), Grégoire Barrère (95eme), Antoine Hoang (136eme), Enzo Couacaud (179eme), Maxime Janvier (191eme), Quentin Halys (194eme), Constant Lestienne (210eme), Nicolas Mahut (213eme), Benjamin Bonzi (218eme), Hugo Gaston (228eme), Hugo Grenier (243eme), Alexandre Muller (247eme), Mathias Bourgue (255eme), Geoffrey Blancaneaux (267eme), Corentin Denolly (327eme), Baptiste Crepatte (340eme), Maxime Hamou (350eme), Rayanne Roumane (359eme, wild-card), Harold Mayot (454eme, WC), Arthur Cazaux (959eme, WC), Timo Legout (1249eme, WC)



Femmes : Kristina Mladenovic (42eme mondiale), Fiona Ferro (53eme), Alizé Cornet (59eme), Pauline Parmentier (154eme), Chloé Paquet (174eme), Jessika Ponchet (225eme), Harmony Tan (248eme), Tessah Andrianjafitrimo (257eme), Amandine Hesse (269eme), Myrtille Georges (283eme), Diane Parry (289eme, wild-card), Clara Burel (506eme, WC)