Après Nice, place à Cannes. Ce lundi débute le deuxième des trois tournois organisés par la Fédération française de tennis durant le mois de juillet, alors que les circuits ATP et WTA sont officiellement en pause jusqu'au 14 août prochain, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs de sévir à travers le monde. Tous les joueurs et toutes les joueuses pouvant disputer un tournoi du Grand Chelem ou les qualifications étaient éligibles, et ils sont 24 chez les hommes et 12 chez les femmes à avoir de nouveau répondu présent pour cette nouvelle étape. Les rencontres de la phase de groupes se joueront à partir de ce lundi (9h30). Les matchs se dérouleront au meilleur des trois sets avec un super tie-break dans la troisième manche.



TENNIS - CHALLENGE ELITE FFT / CANNES

Du 13 au 18 juillet 2020



TOURNOI MASCULIN (le premier de chaque poule se qualifie pour les quarts)



Poule A

1- Constant Lestienne 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Maxime Chazal 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Baptiste Crepatte



Constant Lestienne bat Maxime Chazal : 6-7 (3), 6-4, 10-4

Maxime Chazal – Baptiste Crepatte

Constant Lestienne – Baptiste Crepatte



Poule B

1- Corentin Denolly 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Mathias Bourgue 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Ugo Humbert



Corentin Denolly bat Mathias Bourgue : 3-6, 6-4, 10-7

Ugo Humbert – Corentin Denolly

Ugo Humbert – Mathias Bourgue



Poule C

1- Hugo Grenier 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 0 sets concédés

2- Kyrian Jacquet 0 victoires, 1 défaite, 0 sets remportés, 2 sets concédés

3- Gilles Simon



Hugo Grenier bat Kyrian Jacquet : 6-4, 6-2

Gilles Simon – Kyrian Jacquet

Gilles Simon – Hugo Grenier



Poule D

1- Alexandre Muller 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Harold Mayot 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Corentin Moutet



Alexandre Muller bat Harold Mayot : 6-3, 6-7 (6), 10-7

Corentin Moutet – Harold Mayot

Corentin Moutet – Alexandre Muller



Poule E

1- Grégoire Barrère 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Timo Legout 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Hugo Gaston



Grégoire Barrère bat Timo Legout : 6-4, 6-7 (4), 10-4

Hugo Gaston – Timo Legout

Grégoire Barrère – Hugo Gaston



Poule F

1- Maxime Hamou 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Nicolas Mahut 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Antoine Hoang



Maxime Hamou bat Nicolas Mahut : 1-6, 6-4, 10-5

Antoine Hoang – Maxime Hamou

Antoine Hoang – Nicolas Mahut



Poule G

Enzo Couacaud

Geoffrey Blancaneaux

Rayane Roumane



Enzo Couacaud – Rayane Roumane

Geoffrey Blancaneaux – Rayane Roumane

Enzo Couacaud – Geoffrey Blancaneaux



Poule H

1- Arthur Cazaux 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 0 sets concédés

2- Quentin Halys 0 victoires, 1 défaite, 0 sets remportés, 2 sets concédés

3- Maxime Janvier



Arthur Cazaux bat Maxime Janvier : 6-4, 7-5

Quentin Halys – Arthur Cazaux

Maxime Janvier – Quentin Halys



TOURNOI FEMININ (les deux premières de chaque poule se qualifient pour les quarts)



Poule A

1- Chloé Paquet 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 0 sets concédés

2- Clara Burel 0 victoires, 1 défaite, 0 sets remportés, 2 sets concédés

3- Kristina Mladenovic



Chloé Paquet bat Clara Burel : 6-2, 7-5

Kristina Mladenovic – Clara Burel

Kristina Mladenovic – Chloé Paquet



Poule B

1- Myrtille Georges 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 0 sets concédés

2- Tessah Andrianjafitrimo 0 victoires, 1 défaite, 0 sets remportés, 2 sets concédés

3- Fiona Ferro



Myrtille Georges bat Tessah Andrianjafitrimo : 6-4, 6-1

Fiona Ferro – Myrtille Georges

Fiona Ferro – Tessah Andrianjafitrimo



Poule C

1- Jessika Ponchet 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 1 set concédé

2- Diane Parry 0 victoires, 1 défaite, 1 set remporté, 2 sets concédés

3- Alizé Cornet



Jessika Ponchet bat Diane Parry : 6-3, 2-6, 16-14

Alizé Cornet – Diane Parry

Alizé Cornet – Jessika Ponchet



Poule D

1- Amandine Hesse 1 victoire, 0 défaites, 2 sets remportés, 0 sets concédés

2- Pauline Parmentier 0 victoires, 1 défaite, 0 sets remportés, 2 sets concédés

3- Harmony Tan



Amandine Hesse bat Pauline Parmentier : 7-5, 7-5

Harmony Tan – Amandine Hesse

Pauline Parmentier – Harmony Tan