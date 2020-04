Caroline Garcia peut-elle retrouver les sommets ?

Quatrième mondiale en septembre 2018, Caroline Garcia est sortie du Top 20 en mars 2019 et occupe aujourd’hui la 46e place au classement WTA. Et si a elle a réussi à atteindre les quarts de finale de "son" tournoi de Lyon avant l’interruption de la saison en raison de la crise sanitaire, elle n’était jusqu’alors pas parvenue à franchir plus d’un tour depuis le début de cette année 2020, que ce soit à Auckland ou à l’Open d’Australie, quand elle n’était pas éliminée d’entrée (Hobart, Saint-Pétersbourg, Doha).

"C'est dur d'être n° 45 après avoir été n° 4, mais ça fait partie de mon aventure", avouait-elle, en novembre, avant la victoire des Bleues en finale de la Fed Cup contre l’Australie (3-2), grâce à sa victoire dans le double décisif aux côtés de Kristina Mladenovic. L’un des rares rayons de soleil de sa saison, même si elle avait été d'abord balayée par Ashleigh Barty en simple (6-0, 6-0).



Pour tenter d’enrayer cette spirale négative, la joueuse de 26 ans est partie s’entraîner à Manacor, dans l’académie de Rafael Nadal. D’abord en février, puis après l’annonce de l'annulation des tournois d’Indian Wells et de Miami. Elle est d’ailleurs toujours confinée sur l’île de Majorque. "J’ai eu de la chance, puisque je suis dans un appartement avec beaucoup de place. Il y a un garage pour faire des exercices. Je ne sors vraiment que pour faire les courses et prendre l’air", a confié sur France 3 celle qui est devenue "une spécialiste du vélo. Alors que je détestais ça ! (Rires). J’en faisais très peu habituellement parce que ça fatigue beaucoup les jambes par rapport au tennis. Je pense avoir fait plus de vélo en trois semaines qu’en deux ans."

Louis-Paul Garcia : "Elle a besoin de puissance"

Lors de son premier passage dans la Rafa Nadal Academy, Louis-Paul Garcia, son père et entraîneur, avait d’ailleurs détaillé dans L’Equipe la nouvelle préparation physique à laquelle s’astreignait sa fille : "Nous avons repris tout le travail de force, le développé couché, davantage de squats, le soulevé de terre... Elle avait arrêté pour des exercices différents et utiles pour son dos. Là, nous passons à une nouvelle étape parce qu'elle a besoin de puissance pour exercer son tennis agressif."

Et s’il espérait que ce travail allait "payer rapidement", cela n’a pas été le cas, malgré des passages "très encourageants. Même si, mentalement, ça a été ensuite un peu difficile."



Elle ne pourra en tout cas pas se relancer sur gazon, elle qui a remporté son huitième et dernier tournoi en juin dernier à Nottingham, puisque la saison sur herbe a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Et la native de Saint-Germain-en-Laye avoue avoir "du mal à imaginer une saison blanche. Je me dis que le 13 juillet sera compromis mais une saison blanche serait vraiment dommage. On est en pleine présaison pendant quatre mois, donc on voudra vraiment en découdre en novembre, décembre". Retrouvera-t-on alors la Caroline Garcia de 2018 ?