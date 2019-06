Birmingham: Barty repart du bon pied

Deux semaines après son sacre sur la terre battue de Roland-Garros, c'est ce mercredi qu'Ashleigh Barty renouait avec le circuit pour lancer sa saison sur gazon au tournoi de Birmingham. Et l'Australienne, tête de série n°2, n'a pas raté cette reprise en s'imposant pour son entrée en lice face à la jeune Croate Donna Vekic (22 ans) en 2 sets (6-3, 6-4) et 1h11 de jeu. Barty, finaliste en 2017 et victorieuse à Nottingham l'an dernier, a désormais rendez-vous avec l'Américaine Jennifer Brady, qui a dominé dans le même temps l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-3, 6-3).