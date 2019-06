Birmingham: Barty n’a plus que Goerges sur la route du trône

Tombeuse de Barbora Strycova samedi en demi-finales du tournoi de Birmingham (6-4, 6-4), Ashleigh Barty a enregistré une onzième victoire consécutive sur le circuit.

Et si l’Australienne, récente lauréate de Roland-Garros, en signe une douzième dimanche contre sa partenaire de double Julia Goerges, qui a elle battu Petra Martic (6-4, 6-3), elle délogera Naomi Osaka de la première place mondiale.

.@ashbar96 made it 11 straight wins as she booked her spot in the #NatureValleyClassic final ---> https://t.co/WElIlmZ8FR pic.twitter.com/JiYxTK3DGO