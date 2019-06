Barty, nouvelle reine de la WTA

Quelle fulgurante ascension ! 272e mondiale en 2016, 15e encore en tout début d’année, Ashleigh Barty est assurée de pointer en tête de la hiérarchie WTA ce lundi, aux dépens de Naomi Osaka. Alors que la Japonaise s’est inclinée dès le deuxième tour du tournoi de Birmingham cette semaine, l’Australienne, elle, est allée au bout. Sacrée ce dimanche au terme d’une finale rondement menée face à l’Allemande Julia Goerges.

Contre l’une de ses grandes amies du circuit, la récente lauréate des Internationaux de France, allergique à la terre battue jusqu’alors, a fait parler sa main verte pour faire la différence – elle qui l’an passé avait triomphé à Nottingham avant de chuter sur ce même gazon de Birmingham devant… Julia Goerges. Le premier set, enlevé sur la marque de 6-3, a pris des allures de formalité. Pas le second.

Breakée d’entrée et rapidement menée 3-0 dans ce deuxième acte, Ashleigh Barty a dû se faire violence pour ne pas être embarquée dans un troisième acte. Finalement revenue à hauteur tandis que son adversaire forçait son jeu offensif (pas moins de 32 fautes directes), l’Australienne portait le coup de grâce après un ultime break à 5-5 (6-3, 7-5). Cela pour rejoindre dans l’histoire son illustre compatriote Evonne Goolagong, dernière représentante du pays à avoir conquis le trône du tennis féminin mondial, en 1976.

Elle qui affirmait avoir "encore beaucoup de travail pour améliorer (s)on jeu", il y a deux semaines sur le Central de Roland-Garros, pouvait conclure émue sur le pré de Birmingham: "C’est un accomplissement incroyable pour mon team et moi, c’est un véritable rêve." Cela sans perdre de vue deux points essentiels: le réconfort après l’effort, et de nouveau l’effort. "Je vais maintenant à Eastbourne" - où elle sera tête de série n°1 avant la grand-messe de Wimbledon dans huit jours – "Mais avant, on va peut-être boire une bière ou deux avec mon staff pour fêter ça…"