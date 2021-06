Barty jette l'éponge !



Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Svitolina n'a pas traîné



Winners are grinners 😆@ElinaSvitolina powers past Li 6-0, 6-4 to book her spot in the 3R. #RolandGarros pic.twitter.com/ElZvSI5Ow0

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021



Rhythm Found 🔍

Last year’s #RolandGarros finalist @SofiaKenin wins an all-🇺🇸 battle over Hailey Baptiste 7-5, 6-3. She’ll get another American next: Pegula. pic.twitter.com/Opp1KIqjjL



— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

Deux jours après que l'une des autres immenses favorites Naomi Osaka a préféré se retirer d'elle-même plutôt que de courir le risque d'être exclue du tournoi en refusant d'honorer ses obligations médiatiques,Déjà diminuée lors de son premier match, gagné dans la douleur face à la modeste Américaine Bernarda Pera, l'Australienne a semblé souffrir encore davantage contre la Polonaise. Entrée sur le court avec des straps à la cheville droite et à la cuisse gauche, Barty, qui avait remporté le tournoi lors de sa dernière participation (elle n'avait pas fait le déplacement en 2020), a de surcroîtaprès avoir fait de la figuration uniquement dans la première manche, survolée (6-1) par la 45eme au classement face à la lauréate 2019, incapable de défendre ses chances correctement jeudi. La tête de série numéro 1 a bien tenté de résister dans la deuxième manche, mais pas plus de quatre jeux. Trop handicapée, elle a préféré en rester là (le match a duré 43 minutes) et c'est donc la Polonaise qui fera face au troisième tour à Jabeur.Qu'Elina Svitolina se rassure. Si l'Ukrainienne craignait de manquer les premiers points du match de son futur mari Gaël Monfils, il n'en sera rien."Svito" n'a fait qu'une bouchée de la 75eme mondiale, sonnée d'entrée sur un terrible 6-0. Ons Jabeur et Jessica Pegula, toutes deux têtes de série également, n'ont pas eu besoin de beaucoup plus de temps pour se défaire de l'Australienne Sharma (6-2, 6-4) pour la Tunisienne huitième de finaliste lors de la dernière édition et pour écarter de sa route la Tchèque Martincova pour ce qui est de la surprenante quart de finaliste à Melbourne en début d'année.Opposée à une autre Américaine, la jeune Hailey Baptiste, classée au 203eme rang mondial, la numéro 5 au classement a toutefois connu davantage de difficulté pour se hisser au troisième tour et rejoindre Pegula. Baptiste a même mené 5-4 dans la première manche, avant de baisser de pied ensuite (7-5, 6-3). Surprenante demi-finaliste du dernier Open d'Australie et elle aussi tête de série sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, Karolina Muchova sera également présente au troisième tour. La Tchèque, numéro 19 au classement, a fait preuve du plus grand sérieux (6-3, 6-4) face à l'Américaine Lepchenko.