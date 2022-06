Contre Cornet en demi-finales ?



Le gazon allemand donne des ailes à Caroline Garcia. Incapable d'enchaîner trois victoires de suite depuis près de quatre mois, la LyonnaiseLà encore, il fallait remonter à mars dernier et à la défaite de l'ancienne numéro 1 française face à la Chinoise Zhang à Lyon pour retrouver trace d'une présence de Garcia en demi-finales. Elle n'en avait d'ailleurs disputé qu'une seule cette saison. La 75eme au classement pourrait de surcroît affronter une autre Française pour une place en finale.Or, une finale sur le circuit, Garcia en attend une en simple depuis trois ans et sa victoire à Strasbourg.Cette même année, l'ex-membre du Top 5 (elle a été numéro 4 mondiale) avait remporté son septième et dernier titre en date, à Nottingham. Le gazon semble donc lui porter chance. Certes, elle devra encore remporter deux matchs pour avoir le plaisir de soulever de nouveau un trophée. Mais elle en semble capable cette semaine. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle s'est débarrassée de Lisicki jeudi. Garcia a fait particulièrement forte impression dans le premier set. Elle a souffert ensuite en revanche. En particulier dans le jeu décisif de la seconde manche, puisqueen faveur de l'ancienne numéro 35 au classement, aujourd'hui 412eme. La menace écartée, la Lyonnaise n'a eu besoin que d'une balle de match pour terminer le travail. Et fixer rendez-vous à Cornet pour une éventuelle demie cent pour cent française sur les terres de Lisicki et Kerber. On ne demande que ça.