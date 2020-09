C'est parti pour ce Roland-Garros 2020, qui sera spécial à beaucoup de points de vue ! Et c'est bien parti pour les deux premières têtes de série programmées en ce dimanche d'ouverture. La Grecque Maria Sakkari (n°24) s'est défaite de l'Australienne Ajla Tomljanovic sur le score de 6-0, 7-5 en 1h15, en renversant la situation dans la deuxième manche, où elle a été menée 5-3, avant d'aligner quatre jeux consécutifs. Ca passe également pour la tête de série n°27, Ekaterina Alexandrova, tombeuse d'une autre Australienne, Maddison Inglis : 6-3, 6-3 en 1h24, dans un match marqué par neuf breaks. Grosse outsider de ce tournoi après avoir remporté le tournoi de Cincinnati, disputé la finale de l'US Open puis les quarts de finale à Rome, Victoria Azarenka (n°10) a entamé son tournoi par une grosse colère, quittant le court après quelques minutes car elle estimait que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies (les lignes glissaient, notamment) et invitant son adversaire Danka Kovinic à en faire de même. La Monténégrine l'a suivie, puis les deux joueuses ont finalement repris le match, et la Biélorusse s'est imposée 6-1, 6-2 en 1h03, en breakant quatre fois et en ayant aucune balle de break à défendre.

Mertens en deux sets

Tête de série n°16, Elise Mertens a elle aussi pesté contre les conditions de jeu et son match a débuté avec du retard, mais cela ne l'a pas empêchée de dominer sans trop trembler la Russe Margarita Gasparyan : 6-2, 6-3 en 1h48. Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal à garder leur service : sept breaks pour la Belge, trois pour la Russe, et donc seulement six jeux remportés par les serveuses. Mais Mertens a été la plus efficace et rejoint donc Kaia Kanepi au deuxième tour.



ROLAND-GARROS (Paris, France, Grand Chelem, terre battue, 42 661 000€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Sorribes Tormo (ESP)

Begu (ROU) - Teichmann (SUI)

Bellis (USA) - Pera (USA)

Korpatsch (ALL) - Anisimova (USA, n°25)



Yastremska (UKR, n°24) - Gavrilova (AUS)

Kalinskaya (RUS) - Bouchard (CAN, WC)

Haas (AUT, Q) - Hsieh (TAI)

Swiatek (POL) - Vondrousova (RTC, n°15)



Konta (GBR, n°12) - Gauff (USA)

Giorgi (ITA) - Trevisan (ITA, Q)

Rakhimova (RUS, Q) bat Rogers (USA) : 6-2, 6-3

Sakkari (GRE, n°20) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 7-5



Kuznetsova (RUS, n°28) - Pavlyuchenkova (RUS)

Siniakova (RTC) - Davis (USA)

Puig (PUR) - Errani (ITA, Q)

Zavatska (UKR) - Bertens (PBS, n°5)



Svitolina (UKR, n°3) - Gracheva (RUS)

Zarazua (MEX, Q) - Jacquemot (FRA, WC)

Sharma (AUS, LL) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 2-6, 7-5

Alexandrova (RUS, n°27) bat Inglis (AUS) : 6-3, 6-3



Kontaveit (EST, n°17) - Garcia (FRA)

Sasnovich (BIE) - Friedsam (ALL)

Kanepi (EST) bat Bouzkova (RTC) : 4-6, 6-4, 6-2

Mertens (BEL, n°16) bat Gasparyan (RUS) : 6-2, 6-3



Azarenka (BIE, n°16) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-2

Schmiedlova (SLQ) - V.Williams (USA)

Minnen (BEL) - Podoroska (ARG, Q)

Flipkens (BEL) - Putintseva (KAZ, n°23)



Strycova (RTC, n°32) - Lepchenko (USA, Q)

Stojanovic (SER) - Krejcikova (RTC)

Pironkova (BUL, WC) - Petkovic (ALL)

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°6)



Sabalenka (BIE, n°8) - Pegula (USA)

Kasatkina (RUS) - Tan (FRA, WC)

Hibino (JAP) - Kostyuk (UKR, Q)

Diyas (KAZ) - Jabeur (TUN, n°30)



Brady (USA, n°21) - Tauson (DAN, Q)

Niculescu (ROU, Q) - Collins (USA)

Kuzmova (SLQ) - Kr.Pliskova (RTC)

Zidansek (SLO) - Muguruza (ESP, n°11)



Rybakina (KAZ, n°14) - Cirstea (ROU)

Ferro (FRA) - Watson (GBR)

Voegele (SUI) - Tig (ROU)

McHale (USA) - Muchova (RTC, n°22)



Vekic (CRO, n°26) - Bara (ROU, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Peterson (SUE)

Babos (HON) - Bogdan (ROU)

Samsonova (RUS) - Kenin (USA, n°4)



Kvitova (RTC, n°7) - Dodin (FRA)

Bolsova (ESP) - Paolini (ITA)

Parry (FRA, WC) - Hercog (SLO)

Fernandez (CAN) - Linette (POL, n°31)



Kerber (ALL, n°18) - Juvan (SLO)

Rus (PBS) - Burel (FRA, WC)

Paquet (FRA, WC) - Cornet (FRA)

Zhang (CHN) - Keys (USA, n°12)



Martic (CRO, n°13) - Doi (JAP)

Parmentier (FRA, WC) - Kudermetova (RUS)

Siegemund (ALL) - Mladenovic (FRA)

Goerges (ALL) - Riske (USA, n°19)



Stephens (USA, n°29) - Diatchenko (RUS)

Kozlova (UKR) - Badosa (ESP)

Ostapenko (LET) - Brengle (USA)

Sherif (EGY, Q) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)

Précédent Le programme de dimanche Lire Suivant