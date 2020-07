ATP/WTA : Wimbledon va payer les joueurs cette année

C’est une annonce qui a dû ravir les joueurs et les joueuses de tennis, surtout les moins bien classé(e)s. Privé(e)s de revenus depuis début mars, les joueurs et joueuses qui auraient dû disputer le tournoi de Wimbledon, annulé pour cause de pandémie de coronavirus, vont recevoir une belle somme d’argent. Ce vendredi, jour où auraient dû se disputer les demi-finales du tournoi londonien, les organisateurs ont en effet annoncé qu’ils allaient donner 27 945 euros aux 256 joueurs de simple et 6 986 euros aux 120 joueurs de double qui auraient dû rentrer directement dans le tableau, 13 975 euros aux 224 joueurs qui auraient dû rentrer dans le tableau des qualifications et 6708 euros aux 16 joueurs qui auraient dû disputer le tournoi en fauteuil. Soit un total de 11 256 321 euros pour 620 joueurs ! A noter toutefois qu’un joueur ne pourra pas cumuler deux sommes (simple et double, par exemple).

Merci l'assurance !

Wimbledon peut se permettre de dépenser une telle somme, car le tournoi avait souscrit une assurance pandémie en 2002, après l’épidémie de SRAS. Si bien que les organisateurs ont reçu une somme de 130 millions d’euros. Cela ne compensera malgré tout pas toutes les pertes, estimées à 285 millions d’euros. « Nous sommes heureux que notre police d'assurance nous ait permis de reconnaître l'impact de l'annulation sur les joueurs et que nous soyons désormais en mesure d'offrir ce paiement en récompense du travail acharné qu'ils ont investi dans la construction de leur classement qui leur aurait permis de participer à Wimbledon 2020 », s’est réjoui le président du tournoi, Richard Lewis.

Petite révolution dans le tournoi masculin

Par ailleurs, Wimbledon a décidé qu’à partir de 2021, les têtes de série du tournoi masculin seraient uniquement désignées en fonction du classement ATP, comme c’est le cas dans tous autres tournois. Auparavant, les têtes de série étaient désignées en fonction de leur classement ATP, mais aussi selon les résultats sur gazon lors de la saison en cours et la saison précédente. En revanche, le système reste le même pour le tournoi féminin, c’est-à-dire basé sur le classement « sauf si le Comité du tennis professionnel estime qu’un changement est nécessaire pour produire un tableau équilibré ».