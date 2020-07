ATP/WTA - Madrid : L'organisation du tournoi déconseillée par les autorités locales

Après Washington, Madrid va-t-elle jeter l’éponge face au coronavirus. Alors que la relance du circuit ATP a dû être retardée par l’annulation du tournoi prévu dans la capitale américaine du 14 au 21 août prochain, la Communauté de Madrid s’est fendue d’une lettre au directeur du Masters 1000 de Madrid, selon le quotidien espagnol El Confidencial. Une missive où, mettant en avant « la situation actuelle d’augmentation du nombre de cas » et « la prévision impossible de l’évolution de la pandémie dans la ville de Madrid », elle « déconseille » officiellement la tenue du tournoi prévu du 14 au 20 septembre, qui sera l’avant-dernière répétition générale avant Roland-Garros, qui démarrera le 27 septembre prochain.

Trop de risques pour les autorités madrilènes

Sous-ministre de la santé publique et en charge du plan Covid-19 à la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero a envoyé ce courrier le 29 juillet dernière. « Il en en résulte qu’il est déconseillé d’organiser le tournoi aux dates actuellement prévues en septembre 2020 en raison du risque sanitaire mentionné, tant pour le public que pour l’organisation et les joueurs », assure ce dernier dans cette lettre qui pourrait changer la donne à moins de deux mois des premiers échanges sur les courts de la Caja Magica, qui n’accueillera finalement pas la phase finale de la Coupe Davis en novembre. Alors que Rafael Nadal pourrait faire son retour à la compétition à l’occasion du tournoi sur terre battue de la capitale espagnole, renonçant par la même occasion à une participation à l’US Open, l’annulation du Masters 1000 de Madrid serait un coup dur pour la saison sur terre battue devant mener aux Internationaux de France.