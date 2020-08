ATP/WTA - Madrid : Les organisateurs déjà décidés à annuler le tournoi ?

🗣️@ZapateroAntonio, en @tjcope

La lettre envoyée pour soutenir la décision des organisateurs ?

La route de Roland-Garros passera-t-elle par Madrid ? Prévu du 13 au 20 septembre prochain, le Masters 1000 organisé dans la capitale espagnole doit être la deuxième étape de la tournée sur terre battue, précédée par Kitzbühel avant le Masters 1000 de Rome qui devrait se dérouler à huis clos. Or, dans un courrier récemment envoyé au directeur du tournoi Feliciano Lopez, la Communauté de Madrid a fortement déconseillé la tenue de l’épreuve aux dates prévues en raison de la situation sanitaire dans la région, en lien avec la propagation du coronavirus. Auteur de ce courrier, le vice-ministre en charge des questions de santé publique Antonio Zapatero est revenu au micro de la radio COPE sur le contexte derrière l’envoi de cette lettre qui a remis en cause la tenue du tournoi.Selon l’officiel de la Communauté de Madrid, cette lettre a été envoyée à la suite d’un entretien entre les autorités locales et les organisateurs du tournoi concernant la faisabilité de la tenue des matchs à la Caja Magica, qui n’accueillera pas la phase finale de la Coupe Davis en novembre, l’événement ayant été reporté à 2021 par la Fédération Internationale de tennis et Kosmos. Une réunion durant laquelle Feliciano Lopez a clairement indiqué que son intention est d’annuler purement et simplement l’édition 2020 du tournoi en raison de la dégradation de la situation sanitaire puis demandé aux autorités madrilènes un soutien ferme sous la forme d’un courrier afin de convaincre l’ATP et la WTA de cette décision. Si le motif de santé publique est légitime, Feliciano Lopez s’est également inquiété du plateau de son tournoi, avec ceux qui n’auraient pas fait l’impasse sur l’US Open, s’il peut être organisé, piégés par un calendrier qui place l’ouverture du tournoi espagnol le même jour que la finale de la levée du Grand Chelem. Face à une situation très changeante, la tenue tant de l’US Open que du Masters 1000 de Madrid ne sont encore ni confirmées, ni incertaines.