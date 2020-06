ATP/WTA : Judy Murray ne veut pas que la saison reprenne

Arrêtées depuis début mars, les saisons ATP et WTA de tennis le seront au moins jusqu’au 31 juillet, et on saura en principe ce lundi si elles reprendront en août, et si l’US Open aura bien lieu. Samedi, une personnalité forte du monde du tennis s’est exprimée contre la reprise de la saison. Il s’agit de Judy Murray, la mère d’Andy et Jamie, et ancienne capitaine de l’équipe de Grande-Bretagne de Fed Cup, qui a donné son avis au micro de la BBC.

Judy Murray : "Ce serait plus juste pour tout le monde"

« On devrait s’arrêter et recommencer l’année prochaine, faire presque une année blanche. Ce serait plus juste pour tout le monde. Pour moi, tant qu’il n’y aura pas de vaccin, il ne pourra pas y avoir une présence totale des joueurs aux quatre coins du monde. C’est compliqué, car personne ne voit les choses de la même façon. Il y avait 400 joueurs lors de la visio-conférence de l’ATP mercredi, chacun a donné son ressenti et il y en a qui veulent désespérément jouer, et d’autres qui veulent se montrer plus prudents. Je ne voudrais pas être directrice de tournoi. » Certains directeurs de tournoi, notamment celui de l’US Open, vivent effectivement une période difficile et pleine d’incertitudes. Mais d’ici lundi soir, ils devraient être fixés.