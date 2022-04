ATP - Stuttgart : Badosa et Sabalenka en demies

Absente depuis deux mois, Barbora Krejcikova va perdre sa place de n°2 mondiale. La Tchèque sera dépassée lundi par Paula Badosa, qui va décrocher le meilleur classement de sa carrière, à 24 ans, grâce à sa qualification pour les demi-finales à Stuttgart. L'Espagnole a dû batailler pendant 2h13 avant de se défaire d'Ons Jabeur (n°10) sur le score de 7-6, 1-6, 6-3, dans un match marqué par treize breaks. Huit de ces treize breaks sont intervenus lors du premier set, complètement décousu et finalement remporté 11-9 au jeu décisif par Badosa, après avoir sauvé deux balles de set. Mais Jabeur a immédiatement réagi en écrasant la deuxième manche (6-1, avec deux breaks). La troisième manche a été plus équilibrée, avec une Badosa qui a mené 4-2, s'est fait débreaker (4-3) puis a repris le service adverse (5-3) avant de conclure. La voilà donc dans le dernier carré, où elle sera opposée à Aryna Sabalenka, qui va disputer sa première demi-finale depuis l'US Open. La Biélorusse, n°4 mondiale, a éliminé, comme l'an passé au même stade, Anett Kontaveit (6eme), qui visait une 23eme victoire de suite en salle, en trois sets et 1h46 de jeu : 6-4, 3-6, 6-1 dans un match à huit breaks. Sabalenka a pris un très bon départ (4-2) et a empoché le premier set sans trembler, avant de se relâcher en fin de deuxième set, avec deux breaks concédés. Mais dans le troisième, elle a déroulé son tennis pour l'emporter 6-1 et battre Kontaveit pour la cinquième fois en cinq confrontations.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



Quarts de finale

Swiatek (POL, n°1) - Raducanu (GBR, n°8)

Samsonova (RUS) bat Siegemund (ALL, WC) : 7-5, 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) bat Kontaveit (EST, n°5) : 6-4, 3-6, 6-1

Badosa (ESP, n°2) bat Jabeur (TUN, n°7) : 7-6 (9), 1-6, 6-3



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) bat Lys (ALL, Q) : 6-1, 6-1

Raducanu (GBR, n°8) bat Korpatsch (ALL, LL) : 6-0, 2-6, 6-1

Siegemund (ALL, WC) bat Sakkari (GRE, n°4) : 6-4, 3-1 abandon

Samsonova (RUS) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-4, 6-4



Kontaveit (EST, n°5) bat Alexandrova (RUS) : 2-6, 6-3, 7-6 (5)

Sabalenka (BIE, n°3) bat Andreescu (CAN) : 6-1, 3-6, 6-2

Jabeur (TUN, n°7) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-3

Badosa (ESP, n°2) bat Rybakina (KAZ) : 6-2, 4-6, 7-6 (4)



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Lys (ALL, Q) bat Golubic (SUI) : 5-7, 7-5, 7-5

Korpatsch (ALL, LL) bat Giorgi (ITA) : 3-6, 7-6 (2), 6-1

Raducanu (GBR, n°8) bat Sanders (AUS, Q) : 6-1, 6-2



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Siegemund (ALL, WC) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Samsonova (RUS) bat Paquet (FRA, Q) : 6-0, 6-0

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Kvitova (RTC) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)



Kontaveit (EST, n°5) bat Kerber (ALL) : 3-6, 6-4, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Zhang (CHN) : 7-6 (5), 7-6 (6)

Andreescu (CAN) bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (5), 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Jabeur (TUN, n°7) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Gauff (USA) : 6-4, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Schunk (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-5

Badosa (ESP, n°2) - Bye