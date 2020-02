ATP - Marseille : Simon valide son ticket pour les quarts de finale

MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 769 670€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Sinner (ITA)

Simon (FRA) bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 6-4

Goffin (BEL, n°3) - Gerasimov (BIE, Q)

Herbert (FRA) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)



Bublik (KAZ) bat Paire (FRA, n°6) : 3-6, 6-4, 6-4

Cilic (CRO) - Shapovalov (CAN, n°4)

Pospisil (CAN) bat Hurkacz (POL, n°8) : 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Ymer (SUE) : 6-1, 6-3



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Sinner (ITA) bat Gombos (SLQ, Q) : 6-4, 7-6 (5)

Simon (FRA) bat Mayot (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Bedene (SLO) bat Khachanov (RUS, n°5) : 4-6, 6-4, 7-5



Goffin (BEL, n°3) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Novak (AUT, Q) : 7-6 (3), 6-3

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (4), 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°7) bat Travaglia (ITA) : 6-7 (3), 7-6 (8), 6-3



Paire (FRA, n°6) bat Barrère (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (1)

Bublik (KAZ) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Cilic (CRO) bat Ivashka (BIE, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Hurkacz (POL, n°8) bat Hoang (FRA, WC) : 6-4, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ruusuvuori (FIN, LL) : 7-6 (6), 6-3

Ymer (SUE) bat Gasquet (FRA) : 6-3, 3-6, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye