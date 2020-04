Allemagne : Les tournois de Stuttgart et Berlin annulés

Cette fois, c’est sûr, il n’y aura pas de tournoi de tennis à Stuttgart et Berlin cette année. Le tournoi ATP et le tournoi WTA devaient respectivement se dérouler sur gazon la semaine du 8 juin et la semaine du 15 juin, soit pendant la période lors de laquelle la saison de tennis est suspendue pour cause de pandémie de coronavirus (période qui va jusqu’au 12 juillet). Mais ces deux tournois ne désespéraient pas d’être organisés à un autre moment de la saison.

Finalement, le tournoi de Stuttgart a annoncé jeudi qu’il était définitivement annulé, malgré des négociations avec l’ATP, et qu’il se déroulerait pour la prochaine fois du 5 au 13 juin 2021, et le tournoi de Berlin, dont cela devait être la première édition sur gazon cette année, en a fait de même ce vendredi, donnant rendez-vous du 12 au 20 juin 2021. Si la situation sanitaire le permet, ce qui est très loin d’être garanti pour le moment, la saison de tennis reprendra du côté de Hambourg, Bastad et Newport pour les hommes, et Bucarest et Lausanne pour les femmes, le 13 juillet.