Affaire Peng Shuai : Nouvel entretien vidéo avec le CIO

Le Comité international olympique s'est de nouveau entretenu mercredi avec la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, et a répondu jeudi aux accusations de complaisance avec la Chine en défendant son "approche humaine" de la situation.

"Nous partageons la même inquiétude que nombre d'autres personnes et organisations au sujet du bien-être et de la sécurité de Peng Shuai", mais "nous avons opté pour une approche très humaine et centrée sur la personne", plaide l'instance olympique dans un communiqué.