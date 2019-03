Acapulco: Kenin jouera la finale

Tombeuse de Victoria Azarenka au tour précédent, Sofia Kenin a confirmé ce samedi face à Bianca Vanessa Andreescu (4-6, 6-3, 7-5), et se qualifie pour la finale du tournoi d'Acapulco. Elle y affrontera la Chinoise, Yafan Wang.

Kenin a donc du s'employer pour se débarrasser de son adversaire canadienne. Car Andreescu avant mieux débuté le match en s'adjugeant le premier set après avoir pris par deux fois le service de l'Américaine. Mais cette dernière a su réagir pour empocher les deux manches suivantes et conclure le match en 2h34.

