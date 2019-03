Après avoir sorti au 1er tour la tête de série n°2 du tournoi, Danielle Rose Collins, Victoria Azarenka a été stoppée en quarts de finale à Acapulco.

L'ancienne n°1 mondiale a été défaite en trois manches par l'Américaine d'origine russe Sofia Kenin, alors qu'elle a servi pour le match à 5-4 dans le troisième set (6-4, 4-6, 7-5).

What a point!@SonyaKenin takes the point of the match with this incredible dropper! #AMT2019 pic.twitter.com/pPWi5mBdig