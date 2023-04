WNBA : une Draft au fort accent français

En 2021, la France s'était félicitée de placer deux joueuses dans la Draft WNBA : Iliana Rupert et Marine Fauthoux. Lundi soir, la formation française était encore plus à l'honneur puisque trois joueuses font partie de la Draft 2023. Il s'agit de Lou Lopez-Sénéchal, Maia Hirsch et Kadi Sissoko. C'est du jamais vu, et les trois ont connu des parcours différents pour en arriver là.

Mais d'abord, c'est sans surprise Aliyah Boston, qui a été appelée en premier par Cathy Engelbert, la "commissionnaire" de la ligue féminine américaine de basket-ball. Star de South Carolina, Boston a été choisie en numéro 1 par l'Indiana Fever, une franchise à la dérive depuis plusieurs saisons.

Avec le 2e choix, le Minnesota Lynx a opté pour Diamond Miller, la star de Maryland, tandis que les Dallas Wings ont opté en 3e position pour Maddy Siegrist, meilleure marqueuse du championnat universitaire avec 29.2 points de moyenne, sous les couleurs de Villanova.

Après que les Mystics ont sélectionné puis échangé Stephanie Soares, aux Dallas Wings, la surprise est donc venue d'entendre le nom de la Française Lou Lopez-Sénéchal choisie en 5e position toujours par les Dallas Wings. Après avoir débuté sa formation à Fairfield, elle a profité d'un transfert à Connecticut pour se révéler au sein de l'une des meilleures universités du pays.

Un peu plus bas, mais toujours au premier tour, nouvelle surprise avec Maia Hirsch, sélectionnée en 12e position par le Minnesota Lynx. A 19 ans, la joueuse de Villeneuve d’Ascq est la fille d'Olivier Hirsch, l'ancien entraîneur de Bourges. Enfin, au 3e tour, c'est Kadi Sissoko, qui complète le trio tricolore, puisque l'ancienne joueuse de Basket Landes, qui évoluait à USC cette saison, a été sélectionnée par le Phoenix Mercury.