En NBA, la draft est incertaine à tous points de vue. Quand aura-t-elle lieu et qui sera le numéro 1 sont des questions qui animent beaucoup de débats outre-Atlantique. En WNBA, la situation a été beaucoup plus claire depuis quasiment un an. La semaine passée, à la date prévue, Sabrina Ionescu a été la première appelée par la commissioner de la Grande Ligue féminine. Un honneur loin d'être surprenant pour la joueuse qui était déjà pressentie pour être numéro 1 l'an passé. Eligible à la draft en 2019, elle a préféré rester une année supplémentaire en NCAA pour tenter de remporter le titre national. La défaite en finale contre Baylor (72-67) n'était pas digérée par celle qui a gagné le trophée John R. Wooden aux côtés de Zion Williamson. Avec son année supplémentaire, Sabrina Ionescu a eu le temps d'écrire l'histoire.

Et de rendre hommage à son mentor, Kobe Bryant. Elle a d'ailleurs été interrogé sur leur relation par les journalistes d'ESPN juste après sa draft. « Il serait heureux et fier, me regarderait avec le sourire. Il serait super fier que je passe professionnel, c'est quelque chose pour laquelle on s'est entrainés et dont on a beaucoup parlé. » Si le quintuple champion NBA n'est jamais passé par le circuit universitaire, il a suivi avec attention l'évolution de la Californienne en NCAA. Ils ont été très proches et la meneuse a notamment été invitée pour s'exprimer lors du mémorial organisé en l'honneur du Black Mamba. Au Staples Center, le temps d'une soirée, elle a été l'égale de Michael Jordan ou Shaquille O'Neal en délivrant un discours saisissant.

Même les hommes n'ont pas eu d'aussi bonnes statistiques en NCAA



Ce statut, elle peut désormais le gagner sur la durée en brillant avec le New York Liberty. Tous les observateurs américains sont convaincus que Sabrina Ionescu va pouvoir avoir un impact immédiat dans le monde professionnel. Très compétitive, elle est capable d'endosser le rôle de leader. Efficace au rebond et à la passe, elle est susceptible de prendre feu et de terminer des matchs à plus de 30 points sur le circuit universitaire. En WNBA, son principal défi concernera ses qualités défensives. Comme pour mimétiser encore un peu plus Kobe Bryant. Si la joueuse de 22 ans n'a pas eu l'occasion de remporter le championnat universitaire en raison d'une saison amputée de sa phase finale à cause de la pandémie de Covid-19, elle a fait tomber tous les records possibles.

Dans le basket actuel aucune joueuse n'a l'air aussi complète qu'elle. Pour sa dernière saison universitaire, elle a tournée à 17,5 points, 7,3 rebonds, 7,7 passes décisives et 1,5 interception par match. Des statistiques qui lui ont permis de passer le cap des 25 triples-doubles réussis en NCAA. Dans l'histoire universitaire américaine, le précédent record était de douze et il était détenu par un homme. Plus fort encore, elle est la seule, hommes et femmes confondus, à avoir passé la barre des 2 000 points, 1 000 rebonds, 1 000 passes décisives. De quoi prouver que son style de jeu est unique. Son état d'esprit aussi.

« J'aime la pression. J'ai savoir que c'est à moi de prendre les choses en main pour aider mon équipe. Et pas seulement pour nous mais aussi pour le basket féminin en général », a déclaré à Sportsnet celle qui a gagné tous les trophées de meilleure joueuse de l'année. Cette véritable gagnante à la Mamba Mentality de son mentor. Et désormais, elle compte bien l'exporter pour écrire l'histoire de la WNBA. Elle peut compter sur les conseils longtemps donnés par l'ancienne star des Lakers pour y parvenir.