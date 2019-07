Comme le mois dernier, à Roland-Garros, Stan Wawrinka a fait le show ce mercredi, sur le gazon de Wimbledon, visiblement trop heureux après avoir été écarté du circuit sur blessure de pouvoir s'exprimer à nouveau sur les plus grands courts du monde. A l'image de cette accolade très sympa avec une juge de touche. Mais le Suisse, tête de série n°22, s'arrête là, dès le 2e tour, victime d'un 'Next'gen' qu'il va falloir apprendre à connaître : Reilly Opelka (21 ans), Américain au gabarit taillé pour la surface (2,11m, 102kg) élimine en 5 sets et 3h13 de jeu le Suisse (7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6), qui s'était pourtant procuré des balles de break sur le service de son adversaire (23 aces contre 17 pour Stan) dans le jeu qui a précédé sa chute.

Pour sa première apparition dans le Championship, Opelka signe la meilleure performance de sa jeune carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

Marathon men.@ReillyOpelka reaches the third round of a Grand Slam for the first time on his #Wimbledon debut after an epic five-set duel against Stan Wawrinka#Wimbledon pic.twitter.com/hiByieuxBd