Il est catalogué comme un joueur de terre battue, et c'est d'ailleurs sur cette surface qu'il a joué toutes ses finales sur le circuit ATP (5 victoires, 1 défaite). Et pourtant, c'est sur le gazon de Wimbledon que Cristian Garin s'est qualifié pour son tout premier quart de finale en Grand Chelem. Le Chilien de 26 ans avait disputé les huitièmes de finale à Roland-Garros et à Wimbledon l'année dernière, mais Daniil Medvedev à Paris puis Novak Djokovic à Londres lui avaient barré la route des quarts. Mais ce lundi, face à un joueur certes tête de série mais tout de même moins redoutable que le Russe et le Serbe, Alex De Minaur (27eme mondial), le 43eme joueur mondial a su saisir sa chance et s'imposer au super tie-break après 4h37 de jeu : 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6.

Garin sauve deux balles de match

L'Australien avait battu le Chilien 6-3, 6-3 lors du tournoi précédent, à Eastbourne, et il a très bien démarré également lors de ce huitième de finale, en gagnant les deux premiers sets, avec un break d'entrée et à 4-2 dans le premier, puis un break décisif à 5-5 dans le deuxième alors que les deux joueurs s'étaient échangé leurs mises en jeu à plusieurs reprises. Mais Cristian Garin a fini par se réveiller. Il a rapidement mené 3-0 dans le troisième set, puis a vu son adversaire égaliser à 3-3, avant de le dominer facilement au tie-break (7-3). Dans le quatrième set, Garin a mené 3-1 puis 5-2 et a égalisé à deux manches partout sur sa quatrième occasion. Tout s'est donc joué dans le cinquième set, où Alex De Minaur s'est procuré deux balles de match à 5-4, mais le Chilien les a sauvées, et c'est finalement au super tie-break qu'il a terminé sa "remontada", en le remportant 10-6 ! Pour la première fois depuis 2005 et Fernando Gonzalez, un Chilien jouera donc les quarts de finale à Wimbledon. Ce sera contre Brandon Nakashima (56eme) ou Nick Kyrgios (40eme).