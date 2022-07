"C'est génial d'être de retour en demi-finales, je suis très émue", a reconnu la Roumaine de 30 ans qui tentera de se qualifier pour sa deuxième finale du Majeur sur gazon, jeudi en affrontant l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e) ou la Kazakhe Elena Rybakina (23e). "J'ai joué contre une très forte adversaire aujourd'hui, elle aurait pu faire exploser les balles à la fin", a ajouté l'ex-N.1 mondiale. Tout est pourtant allé trop vite pour l'Américaine, complètement dépassée, qui ne pouvait que se plonger la tête dans sa serviette à 4-1 dans le deuxième set.

Les jeux ont défilé en faveur de Halep sans qu'Anisimova ne semble en mesure d'endiguer la marée. Mais perdue pour perdue, menée 5-2 dans la seconde manche, Anisimova a lâché tous ses coups et est revenue à 5-4, obligeant la Roumaine à servir une seconde fois pour le match. De nouveau, Anisimova a paru en mesure de reprendre le service de Halep lorsqu'elle a mené 40-0, mais la Roumaine a alors aligné cinq points de suite et décroché son ticket pour le dernier carré. "Il a fallu que je reste solide sur mes jambes et ce sont elles qui m'ont aidée aujourd'hui. J'ai aussi eu besoin de mon service. Tout a bien fonctionné et j'ai bien terminé", a analysé Halep.

Elle n'a pas encore perdu un set du tournoi et elle est la joueuse qui avait passé le moins de temps sur le court pour parvenir en quarts de finale avec un total de 4h35 pour quatre matchs. Il ne lui a encore fallu que 1h03 pour écarter Anisimova. "Je joue sans aucun doute mon meilleur tennis. J'essaye de retrouver ma confiance en moi", a assuré Halep qui travaille depuis le mois d'avril avec Patrick Mouratoglou, l'ancien coach de Serena Williams.