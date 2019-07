Elle était prête à faire la "guerre". Qualifiée pour le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem après sa victoire face à la numéro un mondiale Ashleigh Barty, l’Américaine Alison Riske (29 ans, 55e mondiale) a usé, voire abusé, des métaphores guerrières avant son tout premier affrontement face à Serena Williams, mardi à Wimbledon. Un duel qui a effectivement tourné au combat et, à ce petit jeu-là, c’est toujours Serena la meilleure.

La septuple gagnante de l’épreuve, qu’elle n’a plus remportée depuis 2016 et qui reste sur une finale perdue au All England contre Angelique Kerber l’an dernier, a eu besoin d’un peu plus de deux heures (2h01 exactement) pour faire entendre raison à sa compatriote (6-4, 4-6, 6-3). Breakée à deux reprises dans la première manche, elle a tout de même fini par la remporter, avant de céder dans la deuxième.

Elle était proche de l'emporter Serena Williams

Un deuxième acte où Riske se procurait l’unique balle de break de ce set, à 4-4, et forçait une troisième manche dans la foulée. Et si la 11e joueuse au classement WTA parvenait à rapidement se détacher (3-1), son adversaire recollait, mais allait être trahie par son service. Lors d’un huitième jeu interminable, elle commettait ainsi sa 6e double faute. Et la cadette des sœurs Williams, qui n’en demandait pas tant, emportait ensuite la mise sur son 19e ace.

"C’était très satisfaisant. Et je n’aurais pas gagné ce match il y a quelques semaines, appréciait ensuite celle qui est enfin débarrassée de ses douleurs au genou. Alison a battu beaucoup de grandes joueuses, et elle était proche de l’emporter. L’expérience des grands matches a vraiment compté. Mais je dois m’améliorer." Sa prochaine adversaire, la gagnante du match Strycova-Konta, n’aura en tout cas rien d’insurmontable.