Serena Williams n'a laissé aucune chance à Carla Suarez-Navarro ce lundi en huitièmes de finale de Wimbledon 6-2, 6-2. Un duel à sens unique pour l'Américaine qui a su faire parler sa puissance tout au long de la rencontre. Elle n'aura cependant pas droit à un duel contre la numéro 1 mondiale en quart de finale puisqu'Ashleigh Barty a subi la loi d'Alison Riske quelques instants plus tôt 3-6, 6-2, 6-3.

C'est la 14e fois que Serena Williams disputera un quart de finale à Wimbledon, une première pour sa compatriote.

