Deux ans plus tard, revoici Ashleigh Barty en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Deux ans après son sacre à Roland-Garros, en 2019, pour sa toute première finale dans un Majeur, la numéro 1 mondiale s'est de nouveau hissée sur la dernière marche, ce jeudi à Wimbledon où elle n'avait encore jamais disputé de finale (elle n'avait jamais dépassé le cap des huitièmes de finale, son meilleur résultat avant cette année, en 2019). L'Australienne a dominé en deux sets (6-3, 7-6) Angelique Kerber, comme elle l'avait fait aux tours précédents face à Tomljanovic, Krejcikova, Siniakova, et Blinkova, seul l'Espagnole Suarez Navarro ayant réussi à prendre un set à Barty depuis le début de la quinzaine.

Titrée sur le gazon londonien en 2018 et finaliste deux ans plus tôt (2016), l'Allemande a mis longtemps avant d'entrer dans cette demi-finale. Lorsqu'elle l'a fait, son adversaire, en grande forme, menait déjà un set à rien. Cela n'a pas empêché la 28eme au classement et ex-numéro 1 mondiale de débuter la deuxième manche sur les chapeaux de roue. Après avoir mené 3-0, Kerber, métamorphosée par rapport à son entame très poussive face à une Barty euphorique, a même servi pour égaliser à un set partout, à 5-4.

Première finale à Wimbledon également pour Sabalenka



Finalement, l'Australienne est parvenue à revenir à hauteur, et il a fallu un jeu décisif pour départager les deux joueuses dans cette deuxième manche. Un tie-break nettement dominée (7-3) par la tête de série numéro 1, même si elle a gâché trois balles de match avant de valider son billet pour sa deuxième finale en Grand Chelem. La deuxième à Wimbledon pour Barty, qui sera opposée en finale à Karolina Pliskova.La Tchèque, qui disputera elle aussi sa première finale dans le tournoi et sa deuxième en Grand Chelem après sa défaite de 2016 à l'US Open contre... Kerber, a renversé (5-7, 6-4, 6-4) Aryna Sabalenka dans la seconde demi-finale, qui a duré près de deux heures de jeu.

La Biélorusse, qui ne s'était jamais retrouvée dans le dernier carré dans un tournoi du Grand Chelem, avait en effet remporté le premier set alors que Pliskova avait obtenu quatre balles de break coup sur coup à 5-5 avant de perdre les deux suivants face à la numéro 13 mondiale dans ce duel de serveuses (14 aces pour la Tchèque, 18 pour Sabalenka). La quatrième au classement peut regretter la balle de break qu'elle s'est procurée dès le premier jeu de la dernière manche, mais dont elle n'a pas su profiter.