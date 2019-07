Kei Nishikori est au 3e tour de Wimbledon. La tête de série n°8 du tournoi n'a pas fait de détail pour disposer du Britannique Cameron Norrie (6-4, 6-4, 6-0) en 1h48.

Le joueur nippon, quart de finaliste l'année dernière, continue son parcours.

Au 3e tour, qu'il atteint pour la 7e fois de sa carrière, le Japonais affrontera l'Américain Steve Johnson, 71e joueur mondial.

Japan’s @keinishikori is into the third round for the 7th time



He beats Cameron Norrie 6-4, 6-4, 6-0 on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.com/6yF7OoYCWM