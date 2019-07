Ils ont beau être de la même génération, Jo-Wilfried Tsonga et Rafael Nadal ne se sont pas croisés tant que ça sur le circuit. 12 fois avant l’affiche du jour, et à deux reprises seulement en Majeur, pour quatre succès tout de même du Français, dont un lors de leur seul et unique affrontement sur gazon, au Queen’s en 2011. Une référence trop lointaine pour en tirer un quelconque enseignement. Comme leurs précédentes retrouvailles qui remontaient à près de quatre ans, à Shanghai.

Seule certitude pour le Manceau, qui ces dernières semaines a su accrocher – en vain – Roger Federer dans son antre de Halle (défaite en huitièmes, 7-6, 4-6, 7-5), ce troisième tour à Wimbledon ne devait pas être une partie de plaisir. "Quoi qu’on en dise, il est très à l’aise sur gazon, soufflait-il à l’évocation de l’Espagnol, qui n’avait pas rejoué sur la surface depuis sa demi-finale perdue ici-même l’année passée. Il a peut-être moins de régularité mais il reste exceptionnel et peut battre les meilleurs."

0 balle de break

Sorti d’un deuxième tour éprouvant face à l’Australien Nick Kyrgios deux jours plus tôt, Rafael Nadal, cette fois, n’a pas eu à forcer son talent pour faire la différence. Jo-Wilfried Tsonga savait qu’il lui fallait deux armes essentielles pour rivaliser ce jour: un gros service et un coup droit lourd, tranchant et précis. Il n’a eu ni l’un, ni l’autre. Cantonné à 57% de premières balles, le Français n’a guère placé que 17 coups gagnants (moitié moins que son opposant), incapable du reste de s’offrir la moindre opportunité de break.

En conséquence, les jeux – et les sets – ont défilé en faveur du Majorquin, qui a plié l’affaire en 1h48 (6-2, 6-3, 6-2). "J’ai joué un grand match aujourd’hui, j’ai bien retourné, j’ai été agressif en revers et en coup droit, se félicitait-il à chaud sur l’antenne de beIN SPORTS. Jo fait partie des adversaires que l’on redoute d’affronter mais c’était mon jour !" Et d’assurer dans un discours convenu jouer son tennis au jour le jour, sans trop se projeter dans un tableau qui lui promet un Américain en quart (Querrey ou Sandgren) et surtout Roger Federer en demie. Avant cela néanmoins, Rafael Nadal aura un huitième de finale à honorer, contre le rescapé du match entre le Britannique Daniel Evans et le Portugais Joao Sousa.