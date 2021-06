Alizé Cornet remet ça. Deux semaines après avoir battu Bianca Andreescu au 1er tour à Berlin, la Française a à nouveau dominé la Canadienne sur gazon. Au 1er tour à Wimbledon, la Niçoise s'est imposée avec autorité contre son adversaire du jour en deux manches (6-2, 6-1) et 1h23 de jeu. Après un début de match équilibré, Cornet a fait la différence en fin de premier set en breakant par deux fois son adversaire coup sur coup, à 2-2 et 4-2. Avec ce double break, la Française a tranquillement pris les devants sut le gazon londonien.

Derrière, Andreescu a complètement craqué dans cette rencontre et a vu Cornet lui prendre trois fois son service, à 0-0, 2-0 et 5-1. Malgré six balles de break durant la rencontre, la tête de série numéro 5 à Wimbledon n'a fait pas le poids ce mercredi et sort donc par la petite porte dès son entrée en lice dans ce 3eme Grand Chelem de la saison. Au prochain tour, Cornet défiera la Belge Greetje Minnen ou l'Australienne Ajla Tomljanovic et visera logiquement une place pour le tour suivant après avoir sorti un premier gros morceau.