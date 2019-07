Simona Halep va disputer sa première finale à Wimbledon, contre Serena Williams ou Barbora Strycova. La Roumaine a facilement disposé jeudi d'Elina Svitolina (6-1, 6-3 en 1h13), pour la toute première demi-finale en Grand Chelem de l'Ukrainienne, qui n'a pas pesé bien lourd dans ce match.

The final awaits...@Simona_Halep reaches her first ever #Wimbledon final after beating Elina Svitolina 6-1 6-3 pic.twitter.com/Jq88sV4J8J