Car il s’est offert son 100e succès au All England Club, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à remporter 100 matches dans un même tournoi du Grand Chelem. Jimmy Connors détenait le précédent record, avec 98 victoires à l’US Open.

Le Suisse, en quête d’un neuvième sacre à Londres, pourrait retrouver en demi-finales Rafael Nadal, si le Majorquin vient à bout de Sam Querrey.

Record-setter. Again.@rogerfederer makes it a century at #Wimbledon pic.twitter.com/a3vO7gy9zS