Il y a cinq semaines, Ons Jabeur avait ouvert le programme de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier et s'était inclinée dès le premier tour contre Magda Linette en trois sets, alors qu'elle faisait figure de principale rivale d'Iga Swiatek. Ce lundi, à Wimbledon, la Tunisienne n°2 mondiale ouvrait également le programme, sur le court n°1, mais elle n'a cette fois pas cédé à la pression. Opposée à la qualifiée suédoise Mirjam Bjorklund, 125eme mondiale, Jabeur, qui a remporté le tournoi sur gazon de Berlin après sa désillusion parisienne, s'est imposée sans trembler sur le score de 6-1, 6-3 en seulement 54 minutes.

La tête de série n°3 a servi 2 aces et 68% de premières balles et a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire. Elle a pris le service de Bjorklund à 0-0, 3-1 et 5-1 dans la première manche, en ne perdant que trois points sur sa mise en jeu, puis a breaké à 1-0 dans la deuxième, a sauvé deux balles de débreak à 4-2, avant de l'emporter sur un jeu blanc. Quart de finaliste l'an dernier, Jabeur disputera le deuxième tour de Wimbledon pour la troisième fois de sa carrière, à 27 ans. Ce sera contre la Canadienne Marino ou la Polonaise Kawa.





Une Ukrainienne au troisième tour



Deux autres têtes de série programmées en début de journée sont passées, malgré une assez longue interruption due à la pluie. Alison Riske (n°28) a tranquillement disposé de la Suissesse Ylena In-Albon (6-2, 6-4 en 1h05 en ne perdant qu'une fois son service) et Anhelina Kalinina (n°29) a bataillé pour éliminer Anna Bondar 4-6, 6-2, 6-4 en 1h53 dans un match à 10 breaks, ce qui assure de la présence d'une Ukrainienne au troisième tour puisque Kalinina affrontera sa compatriote Tsurenko au deuxième.