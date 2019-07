Toujours en quête d'un premier titre cette année, Simona Halep, dépossédée de son titre à Roland-Garros le mois dernier (avec une élimination en quarts de finale), n'a pas franchement rassuré à l'occasion de son 2e tour à Wimbledon.

L'ex-patronne du circuit, opposée à sa compatriote Mihaela Buzarnescu, âgée de 31 ans et 53e mondiale, a été poussée dans ses retranchements et dans un 3e set qui aurait pu s'avérer aléatoire, même si la Roumaine a fini par prendre la mesure de son adversaire après près de 2 heures de jeu (1h51), et pas moins de... 15 breaks de part et d'autre (6-3, 4-6, 6-2) !

Halep aurait tout intérêt à élever son niveau de jeu, si elle veut se montrer à la hauteur de celle qui lui fera face au prochain tour, la dangereuse Bélarusse Victoria Azarenka, au risque de connaître une nouvelle désillusion en Grand Chelem.