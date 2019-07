Roger Federer continue de tracer sa route sur le gazon londonien de Wimbledon. Déjà facile vainqueur du Français Lucas Pouille lors du 3e tour, le Suisse a écrabouillé le prometteur Matteo Berrettini (6-1, 6-2, 6-2 ), tombeur en cinq manches de l'Argentin Diego Schwartzman au tour précédent, pour assurer sa place pour les quarts de finale du tournoi, ce lundi.

Pourtant, on pouvait s’attendre à davantage d’opposition sur le court central, alors que l’Italien de 23 ans sortait d’une étonnante saison sur herbe. Titré à Stuttgart et demi-finaliste à Halle, le natif de Rome restait sur douze matches remportés sur les treize qu'il avait disputés sur gazon jusque-là.

Sans doute un peu tendu à l’heure d’affronter le champion bâlois pour la première fois de sa carrière, Matteo Berrettini, novice à ce niveau dans un tournoi majeur, est totalement passé à côté de son début de rencontre. Après une première mise en jeu réussie, il a encaissé six jeux de rang en seulement 17 minutes, concédant ainsi la première manche.

Breaké à deux reprises dans le 2e set, le 20e joueur mondial a multiplié les fautes directes (23 au total), lâchant aussi peu à peu mentalement. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem en a alors profité pour lui claquer un 4-0 dans le 3e acte. La tête de série n°2 n'avait alors plus qu'à assurer sur sa mise en jeu pour se donner le droit de disputer un 17e quart de finale à Wimbledon, où il retrouvera le Japonais Kei Nishikori, tombeur du Kazakh Mikhail Kukushkin en quatre manches (6-3, 3-6, 6-3, 6-4).

Fed Express



In 74 minutes, @rogerfederer cruises through to his 17th #Wimbledon quarter-final after beating Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2 pic.twitter.com/CbOmfnX1sd