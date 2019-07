Immortel. En attendant de passer peut-être au rang de dieu vivant, même si beaucoup le considèrent déjà comme tel, Roger Federer vient de valider (encore) son statut de phénix, en se jouant de Rafael Nadal en demi-finales de Wimbledon (7-6, 1-6, 6-3, 6-4). C’était la première fois que les deux monstres absolus du tennis se retrouvaient, lors du tournoi du Grand Chelem londonien, pour autre chose qu’une finale. C’était la première fois depuis 11 ans, aussi, après les deux victoires du Suisse en 2006 et 2007 et le fameux titre de "Rafa" en 2008. Et en 2019, c'était bien sûr la première fois depuis un mois et l'énième victoire de l'Espagnol en demi-finales de Roland-Garros.

A 37 ans, "Rodgeur" tient donc sa revanche. Sa gestion reste un modèle en tous points. Dans sa carrière, évidemment, mais aussi au sein même d'un match d'une telle importance. Après avoir serré le jeu pour remporter le tie-break d'un premier set très accroché (une seule balle de break), cet avantage lui a justement permis de pouvoir lâcher la deuxième manche à un Rafael Nadal retrouvé physiquement. Avant de sortir un des plus beaux sets de sa carrière, tout simplement: 15 coups gagnants, deux fautes directes. Et certains points de mutant où il a su sortir une panoplie encore plus complète que son meilleur ennemi. Notamment à la volée, bien sûr.

"Je suis épuisé. C'était un bonheur"

Breakant à 3-1, Roger Federer a dû sauver trois balles de débreak dans la foulée pour confirmer. L'ultime manche a également été un sommet d'intensité, particulièrement la fin de la rencontre. Après avoir breaké à 2-1, le n°3 mondial a attendu sa cinquième balle de match pour conclure. Preuve que la tension peut frapper n'importe quel être humain, il a raté un smash facile qui offrait une balle de débreak à Rafael Nadal à 5-4, 40-40. Dans les deux derniers jeux, l'Espagnol et le Suisse ont presque offert le meilleur spectacle de la partie sur des échanges monumentaux. Un petit parfum de 2008. Sauf que cette fois, le plus joueur a été récompensé (51 coups gagnants et 27 fautes directes, contre 32-25 pour Rafael Nadal).

"Je suis épuisé, exprime d'abord "Rodgeur" sur beIN SPORTS. A la fin, il a joué des coups incroyables pour rester dans le match, c'était du très haut niveau. Mais les points les plus importants ont tourné pour moi. Il est revenu très fort dans le deuxième set. C'était un bonheur de jouer cette rencontre." Novak Djokovic, frais comme un gardon mais qui n'a pas eu d'énorme opposition, sera donc son adversaire dimanche en finale. "Il a très bien joué, il est solide comme un roc. Comme face à 'Rafa', ce sera très spécial. Et très difficile. On n'est pas n°1 mondial par hasard..." Le monsieur sait de quoi il parle. Vainqueur de huit des 10 dernières oppositions entre les deux, "Djoko" a aussi l'avantage à Wimbledon: battu en demies en 2012, il a remporté les finales 2014 et 2015. Mais c'était un temps où Roger Federer était encore (un peu) jeune. Il n'avait pas entamé sa deuxième vie.