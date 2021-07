Iga Swiatek et Karolina Pliskova n'avaient visiblement pas prévu de perdre de temps lors de cette première semaine de la quinzaine londonienne. Déjà expéditives lors de leurs deux premiers matchs, la Polonaise et la Tchèque respectivement tête de série numéro 7 et 8 du tournoi ont encore fait très vite ce vendredi pour régler le sort de leurs adversaires respectives lors du troisième tour et se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale.

Swiatek, éliminée d'entrée lors de son unique participation (en 2019), a tout particulièrement impressionné, en ne laissant qu'un seul jeu (6-1, 6-0) à la Roumaine, 79eme au classement. Cinquante-cinq minutes ont suffi à la lauréate de Roland-Garros en 2020, qui croisera sur sa route au prochain tour la Tunisienne Ons Jabeur ou l'Espagnole Garbine Muguruza, victorieuse de l'épreuve en 2017 et bourreau de la numéro 1 française Fiona Ferro au premier tour.



Premier quart à Wimbledon en vue pour Pliskova ?

Après une première victoire dans la douleur face à Tamara Zidansek, Pliskova n'avait laissé aucune chance à Donna Vekic. Vendredi,Pour la troisième année de suite, l'ancienne numéro 2 mondiale, aujourd'hui 13eme, se retrouve en huitièmes de finale à Wimbledon. Si elle remporte une quatrième victoire de rang, contre la Russe Samsonova ou l'Américaine Stephens, elle disputera son premier quart de finale à Londres. Le seul rendez-vous des quatre de la saison du Grand Chelem dans lequel elle n'a jamais connu ce stade de la compétition.