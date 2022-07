Elena Rybakina tient sa première demi-finale en Grand Chelem ! Un an après avoir échoué aux portes du dernier carré à Roland-Garros face à Anastasia Pavlyuchenkova, la Kazakhe a un temps cru voir l’histoire se répéter face à Ajla Tomljanovic, cette fois à Wimbledon. En effet, dès le troisième jeu, l’Australienne a su prendre de haute lutte le service de son adversaire pour mener trois jeux à un. Un ascendant que la 44eme joueuse mondiale a su tenir sans grande difficulté.

En effet, tout au long de cette première manche, Elena Rybakina n’a pas été en mesure d’obtenir la moindre balle de break. La première occasion de conclure la première manche a été la bonne pour Ajla Tomljanovic, qui disputait ce mercredi son deuxième quart de finale consécutif sur le gazon londonien. La réaction de la 23eme mondiale n’a pas tardé. En effet, dès le premier jeu de service de son adversaire, la native de Moscou et représentante russe jusqu’en 2018 a breaké l’Australienne pour mener deux jeux à rien.

On form and into a first ever Grand Slam semi-final - Elena Rybakina ✨#Wimbledon pic.twitter.com/EQOEz6bWwE