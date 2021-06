Il était parvenu à remporter Roland-Garros en gagnant deux matchs après avoir été mené deux sets à zéro (contre Musetti en huitièmes et contre Tsitsipas en finale). Novak Djokovic a encore lâché un set en route pour son entrée en lice à Wimbledon, mais il a fini par s'imposer en quatre manches contre le Britannique Jack Draper, invité par les organisateurs, pour signer sa douzième victoire de suite. Le n°1 mondial s'est imposé 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 en 2h01 contre le 253eme. Novak Djokovic n'avait disputé que trois matchs sur gazon avant de débarquer à Londres, la semaine dernière à Majorque, en double, et il a eu du mal à prendre ses repères dans le premier set, se faisant breaker à 1-1, tout en manquant sept balles de break au total dans cette manche. C'est donc Draper qui a empoché le premier set. Mais le n°1 mondial n'a pas gambergé longtemps. Il n'a laissé que cinq jeux à son adversaire dans les trois sets suivants, servant 20 aces et n'ayant qu'une seule balle de break à défendre, alors qu'il menait déjà 4-1 dans le dernier set. Avec 46 coups gagnants pour 24 fautes directes (26-27 pour Draper), Novak Djokovic a tout de même convaincu pour son entrée en lice malgré la perte d'un set. Mais attention au piège au tour suivant, où il pourrait défier celui qu'il avait battu lors de la finale 2018, Kevin Anderson.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4